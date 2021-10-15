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В Тбилиси прошел митинг в поддержку Михаила Саакашвили. В нем участвовали 50 тыс. человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:58

В Тбилиси прошел митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили, которого задержали две недели назад после возвращения на Родину из эмиграции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акция началась на площади Свободы и вскоре перетекла в том числе на проспект Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. В митинге, по информации Znak.com, приняли участие около 50 тыс. человек — это крупнейший с 2012 года протест.

В ходе него сторонники Саакашвили потребовали освобождения экс-лидера страны. Среди собравшихся были люди разных возрастов, в том числе граждане с детьми. Они принесли на акцию флаги Грузии, а также некоторых других стран (США, Азербайджана, Украины) и Евросоюза.

Митинг, организованный оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ее основал Саакашвили), прошел мирно. Для его проведения правоохранители перекрыли автомобильное движение в месте сбора протестующих.

1 октября Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. В тот же день политика задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено несколько уголовных обвинений, в том числе о растрате госсредств.

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