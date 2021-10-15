В Тбилиси прошел митинг в поддержку Михаила Саакашвили. В нем участвовали 50 тыс. человек

В Тбилиси прошел митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили, которого задержали две недели назад после возвращения на Родину из эмиграции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акция началась на площади Свободы и вскоре перетекла в том числе на проспект Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. В митинге, по информации Znak.com, приняли участие около 50 тыс. человек — это крупнейший с 2012 года протест.