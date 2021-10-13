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Что лайкает в твиттере Джейсон Судейкис? Негативные отзывы на «Теда Лассо» и самого себя!

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Актер Джейсон Судейкис известен по ролям отца семейства в «Мы — Миллеры», трудяги в комедии «Несносные боссы» и футбольного тренера в сериале «Тед Лассо», второй сезон которого закончился совсем недавно. Последний его проект по-настоящему взлетел, а вместе с ним и популярность к Судейкису.

У него есть профиль в твиттере, который, на первый взгляд, выглядит скучным. За 11 лет с момента создания странички он не написал ни одного твита (умная тактика), на его аватарке селфи в зеркале, а в описании указано «Личный водитель Отиса и Дейзи» — это его сын и дочь, их фото актер поставил в шапке профиля, как подобает любящему папе.

Можно предположить, что Судейкис не очень часто заходит в твиттер, но стоит открыть раздел с лайкнутыми записями и увидеть, что их там больше 36 тысяч. Это и привлекло внимание поклонников Судейкиса-Лассо.

«У Джейсона Судейкиса есть твиттер. Он ничего не пишет, но ставит лайки — это так круто»

Судейкису нравятся мемы, остроумные шутки, челленджи и просто забавные ролики. Мимо актера также не проходят записи, в которых пользователи хвалят создателей «Теда Лассо» и делятся личными историями после просмотра. Кстати, Станиславу Зельвенскому второй сезон тоже понравился.

Однако всем не угодишь, поэтому нашлись и те, кто общий восторг не разделяет. Казалось бы, зачем ставить лайки хейтерам твоего сериала и тебя самого, но Судейкис делает и это. Вот несколько примеров.

Причем тегать Судейкиса в своих твитах не нужно — он сам их найдет по ключевым словам в поиске и, возможно, поставит лайк.

Навряд ли актер серьезно относится к негативным твитам. Судейкиса знают как человека с хорошим чувством юмора и самоиронией, а его сериального персонажа — Теда Лассо — любят как раз-таки за доброту.

Тем временем пользователи соцсети шутят над необычным стилем твиттера Судейкиса, неприсущим другим знаменитостям.

«Твиттер пугает, потому что вы можете просто сделать запись „Тед Лассо“, а Джейсон Судейкис неожиданно лайкнет ваш твит и разрушит вашу жизнь»
«У Джейсона Судейкиса 0 твитов и 35000 лайков, так что я думаю, что в твиттере он в качестве зрителя на спортивном матче»
«Половина лайков в твиттере Судейкиса — это критика „Теда Лассо“. До слез, обожаю его»
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А скиньте мяч: Джейсон Судейкис — в сериале «Тед Лассо» для тех, кто скучает по ситкомам
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