Что лайкает в твиттере Джейсон Судейкис? Негативные отзывы на «Теда Лассо» и самого себя!

Актер Джейсон Судейкис известен по ролям отца семейства в «Мы — Миллеры», трудяги в комедии «Несносные боссы» и футбольного тренера в сериале «Тед Лассо», второй сезон которого закончился совсем недавно. Последний его проект по-настоящему взлетел, а вместе с ним и популярность к Судейкису.

У него есть профиль в твиттере, который, на первый взгляд, выглядит скучным. За 11 лет с момента создания странички он не написал ни одного твита (умная тактика), на его аватарке селфи в зеркале, а в описании указано «Личный водитель Отиса и Дейзи» — это его сын и дочь, их фото актер поставил в шапке профиля, как подобает любящему папе.

Можно предположить, что Судейкис не очень часто заходит в твиттер, но стоит открыть раздел с лайкнутыми записями и увидеть, что их там больше 36 тысяч. Это и привлекло внимание поклонников Судейкиса-Лассо.