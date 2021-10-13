Что лайкает в твиттере Джейсон Судейкис? Негативные отзывы на «Теда Лассо» и самого себя!

Актер Джейсон Судейкис известен по ролям отца семейства в «Мы — Миллеры», трудяги в комедии «Несносные боссы» и футбольного тренера в сериале «Тед Лассо», второй сезон которого закончился совсем недавно. Последний его проект по-настоящему взлетел, а вместе с ним и популярность к Судейкису.
У него есть профиль в твиттере, который, на первый взгляд, выглядит скучным. За 11 лет с момента создания странички он не написал ни одного твита (умная тактика), на его аватарке селфи в зеркале, а в описании указано «Личный водитель Отиса и Дейзи» — это его сын и дочь, их фото актер поставил в шапке профиля, как подобает любящему папе.
Можно предположить, что Судейкис не очень часто заходит в твиттер, но стоит открыть раздел с лайкнутыми записями и увидеть, что их там больше 36 тысяч. Это и привлекло внимание поклонников Судейкиса-Лассо.
Судейкису нравятся мемы, остроумные шутки, челленджи и просто забавные ролики. Мимо актера также не проходят записи, в которых пользователи хвалят создателей «Теда Лассо» и делятся личными историями после просмотра. Кстати, Станиславу Зельвенскому второй сезон тоже понравился.
Однако всем не угодишь, поэтому нашлись и те, кто общий восторг не разделяет. Казалось бы, зачем ставить лайки хейтерам твоего сериала и тебя самого, но Судейкис делает и это. Вот несколько примеров.
Причем тегать Судейкиса в своих твитах не нужно — он сам их найдет по ключевым словам в поиске и, возможно, поставит лайк.
Навряд ли актер серьезно относится к негативным твитам. Судейкиса знают как человека с хорошим чувством юмора и самоиронией, а его сериального персонажа — Теда Лассо — любят как раз-таки за доброту.
Тем временем пользователи соцсети шутят над необычным стилем твиттера Судейкиса, неприсущим другим знаменитостям.