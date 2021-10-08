Родители учеников московской школы добились увольнения учителя, публиковавшего БДСМ-фото

Учитель математики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств Георгий Миррор уволился после того, как родители учеников обнаружили его страницы в социальных сетях. На них он публиковал БДСМ-контент, сообщили «Известия».

Мужчина размещал в своих аккаунтах откровенные фото и видео и, по словам отца его ученика, предлагал «услуги обучения БДСМ, сессии порки и стрижки собак». Это возмутило родителей, и более 170 семей школьников выступили против того, чтобы Миррор продолжил учить детей.

Родители потребовали отстранить педагога и обратились в полицию. В школе начали формировать комиссию для обсуждения проблемы. Однако после того, как правоохранители пришли в класс к учителю и вызвали на беседу, мужчина уволился сам.

Свою неправоту он не признал и заявил, что не пропагандировал никакие взгляды и интересы среди учеников. Уйти из школы Миррор решил, чтобы не быть обвиненным в домогательствах или других преступлениях, которых он не совершал.

«Я детьми мы говорили только об учебе. Они могли задавать вопросы, консультироваться на переменах, я все объяснял, помогал чем мог. Но вне стен школы у меня была своя жизнь», — сказал он, посетовав, что учителей сегодня «отстраняют даже за фото в купальнике».

Миррор намерен после завершения полицейской проверки подать иск о клевете и препятствовании трудовой деятельности. Он считает, что его вынудили уволиться, потому что «каким‑то родителям что‑то не понравилось в нем лично, в том, какой он сам».

Теперь мужчина планирует перейти из образовательной сферы в IT. Он убежден, что от его ухода пострадают только школьники, которые остались без педагога и не могут полноценно готовиться с ЕГЭ.

Тем не менее, руководство школы считает, что действия Миррора не соответствовали этическим нормам и «тому, как должен себя вести педагог». Впрочем, замдиректора МЦХШ при РАХ Антон Беликов отметил, что коллега не нарушал какие‑либо законы. «Лично мне стало понятно, что Георгий никакой не маньяк, в просто человек, который хочет хайпа», — прокомментировал он.