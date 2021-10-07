По делу об убийстве Анны Политковской истек срок давности

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Согласно статье 78 УК РФ, виновник освобождается от ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет.

Политковскую убили ровно 15 лет назад — 7 октября 2006 года — в ее доме на Лесной улице в Москве. Убийца зашел в подъезд перед ней и выстрелил в нее четыре раза (один из них в голову), когда журналистка зашла в кабину лифта.

По делу об убийстве Политковской осуждены шесть человек: Лом Али Гайтукаев, признанный организатором, и киллер Рустам Махмудов получили пожизненные сроки, их сообщники приговорены к длительным срокам лишения свободы. Заказчик убийства так и не был найден.

Организатор убийства Лом-Али Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов получили пожизненные сроки, еще трое их сообщников были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Редакция «Новой газеты» заявила, что будет добиваться возобновления следствия. Издание выпустит 7 октября фильм «Как убили Анну», в котором приведет выводы собственного расследования.

«Вот и прошло 15 лет со дня убийства. Это значит, что заказчик, даже если его и назовут, не будет наказан, если иное не решит суд, который имеет право отменить „срок давности“ — он истек. Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик — это политика. И, судя по всему, большая политика», — сказал замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека присудил родственникам Политковской компенсацию в размере 20 тыс. евро. В постановлении ЕСПЧ отмечается, что российские власти нарушили статью Конвенции по защите прав человека, так как провели неэффективное расследование убийства журналистки и не смогли выявить заказчиков преступления.