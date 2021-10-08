Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D

Это пятый студийный альбом Блейка, выпущенный Republic Records и Polydor Records. Изначально релиз планировался на 10 сентября, но этому помешали ограничения из‑за пандемии коронавируса.

Британский музыкант Джеймс Блейк представил альбом под названием «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце») — сборник баллад, записанный вместе с певицей SZA, американским рэпером J.I.D и участницей коллектива Phox Моникой Мартин.

Клип на один из треков с альбома «Say What You Will». Видео посвящено одиночеству и однообразным будням

Всего на пластинке 12 композиций длительностью чуть больше 40 минут. Послушать их можно здесь.

В 2020 году Джеймс Блейк выпустил два мини-альбома — EP «Before» с четырьмя собственными треками и «Cover» с каверами на синглы популярных артистов, включая Билли Айлиш и Фрэнка Оушена.

В конце августа прошлого года Блейк опубликовал клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.