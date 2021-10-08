перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем 15:06
Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D 15:03
Лев Лещенко выступит с программой «Верните мне мой 1977» на сцене «Главклуба» 14:48
Режиссер «Игры в кальмара» назвал главных героев сериала своими внутренними клонами 14:42
LOGAN WEAVER/Unsplash
Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м 13:57
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется на Первый канал 13:52
YouTube перестанет монетизировать контент, связанный с отрицанием изменения климата 13:46
«Евровидение-2022» пройдет в Турине Обновлено в 13:10
В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса втайне от партнера 13:00
На аукционе Sotheby’s выставили очки с линзами из алмазов и изумрудов со времен Великих Моголов 12:27
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса 12:06
В России установлен новый антирекорд по смертности от ковида — 936 человек за сутки 11:54
Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом 11:10
Group-IB подтвердила факт взлома сайта The Bell и фейковую рассылку с призывом бойкотировать выборы 11:06
Лига безопасного интернета попросила СК и МВД проверить несколько песен на пропаганду терроризма 10:12
Universal Pictures/YouTube
Пять девушек спасают мир от катастрофы под «Run This» в трейлере боевика «Код 355» 10:06
В Оренбуржье задержаны трое подозреваемых по делу о продаже суррогатного алкоголя 9:21
Стив Кэрелл сыграет главную роль в сериале «Пациент» о психотерапевте серийного убийцы 8:54
Сериал «Основание» по романам Айзека Азимова продлили на второй сезон 3:16
Кэри Фукунага подтвердил, что работает над проектом Стэнли Кубрика о Наполеоне 2:37
Отключить рекламу

Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:03

Британский музыкант Джеймс Блейк представил альбом под названием «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце») — сборник баллад, записанный вместе с певицей SZA, американским рэпером J.I.D и участницей коллектива Phox Моникой Мартин.

Это пятый студийный альбом Блейка, выпущенный Republic Records и Polydor Records. Изначально релиз планировался на 10 сентября, но этому помешали ограничения из‑за пандемии коронавируса.

Клип на один из треков с альбома «Say What You Will». Видео посвящено одиночеству и однообразным будням

Всего на пластинке 12 композиций длительностью чуть больше 40 минут. Послушать их можно здесь.

В 2020 году Джеймс Блейк выпустил два мини-альбома — EP «Before» с четырьмя собственными треками и «Cover» с каверами на синглы популярных артистов, включая Билли Айлиш и Фрэнка Оушена.

В конце августа прошлого года Блейк опубликовал клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить