Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D

Британский музыкант Джеймс Блейк представил альбом под названием «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце») — сборник баллад, записанный вместе с певицей SZA, американским рэпером J.I.D и участницей коллектива Phox Моникой Мартин.

Клип на один из треков с альбома «Say What You Will». Видео посвящено одиночеству и однообразным будням

Всего на пластинке 12 композиций длительностью чуть больше 40 минут. Послушать их можно здесь.

В 2020 году Джеймс Блейк выпустил два мини-альбома — EP «Before» с четырьмя собственными треками и «Cover» с каверами на синглы популярных артистов, включая Билли Айлиш и Фрэнка Оушена.

В конце августа прошлого года Блейк опубликовал клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.