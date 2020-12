Джеймс Блейк выпустил альбом каверов на треки Билли Айлиш, Френка Оушена и Joy Division

Британский музыкант Джеймс Блейк выпустил кавер-альбом, который так и называется «Cover». Релиз можно послушать в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

На пластинку попали шесть треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших «when the party’s is over» Билли Айлиш, «Atmosphere» Joy Division, «Never Dreamed You’d Leave In Summer» Стива Вандера, «Godspeed» Фрэнка Оушена, «The First Time Ever I Saw Your Faсe» Роберты Флэк, а также «When We’re Older» — кавер на «OTHERSIDE» Бейонсе.