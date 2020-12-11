Джеймс Блейк выпустил альбом каверов на треки Билли Айлиш, Френка Оушена и Joy Division

Британский музыкант Джеймс Блейк выпустил кавер-альбом, который так и называется «Cover». Релиз можно послушать в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».
На пластинку попали шесть треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших «when the party’s is over» Билли Айлиш, «Atmosphere» Joy Division, «Never Dreamed You’d Leave In Summer» Стива Вандера, «Godspeed» Фрэнка Оушена, «The First Time Ever I Saw Your Faсe» Роберты Флэк, а также «When We’re Older» — кавер на «OTHERSIDE» Бейонсе.
Месяц назад музыкант исполнил кавер «The First Time Ever I Saw Your Faсe» на вечернем шоу Джимми Фэллона.
Это уже второй мини-альбом, выпущенный Блейком в этом году. В октябре музыкант представил четырехтрековый EP «Before».
В конце августа Джеймс Блейк выпустил новый клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.