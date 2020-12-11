перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» продлили до 18 сезона 15:35
Джеймс Блейк выпустил альбом каверов на треки Билли Айлиш, Френка Оушена и Joy Division 15:09
Jeyaratnam Caniceus/Pixabay AstraZeneca протестирует свою вакцину в комбинации со «Спутником V»
AstraZeneca протестирует свою вакцину в комбинации со «Спутником V» 15:05
В Москве казаки помогут полиции следить за порядком на новогодних праздниках 15:00
Единственный троллейбусный маршрут Москвы украсят работы молодых художников 14:54
В «Современнике» пройдет вечер музыки и добра 14:39
В Москве задержали школьного учителя — его подозревают в домогательствах к шестилетней девочке 14:26
Netflix/YouTube Netflix выпустил тизер сериала по мультфильму «Клуб Винкс»
Netflix выпустил тизер сериала по мультфильму «Клуб Винкс» 14:12
В Петербурге коронавирусом переболели более миллиона человек. Это одна пятая жителей города! 14:05
«Женщина-Халк», «Лунный рыцарь», «Что если?»: Disney представила новые проекты Marvel 14:05
У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии подорвался смертник. Есть пострадавшие 13:48
The Avalanches выпустили новый альбом «We Will Always Love You» 13:09
От коронавируса умер режиссер Ким Ки Дук 13:02
«Guilty Pleasure» «Guilty Pleasure»: послушайте новый EP Элджея
«Guilty Pleasure»: послушайте новый EP Элджея 13:02
В Великобритании появилась новая работа Бэнкси — чихающая женщина 12:53
Marvel не будет искать замену Чедвику Боузману в «Черной Пантере-2» 12:11
Кристиан Бейл сыграет Горра Мясника Богов в четвертом «Торе» 12:01
Foster the People выпустили мини-альбом о любви «In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing» 11:22
engin akyurt/Unsplash В России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Умерли 613 человек — это новый рекорд
В России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Умерли 613 человек — это новый рекорд 11:17
Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года» по версии Time 10:32
Отключить рекламу

Джеймс Блейк выпустил альбом каверов на треки Билли Айлиш, Френка Оушена и Joy Division

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:09

Британский музыкант Джеймс Блейк выпустил кавер-альбом, который так и называется «Cover». Релиз можно послушать в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

На пластинку попали шесть треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших «when the party’s is over» Билли Айлиш, «Atmosphere» Joy Division, «Never Dreamed You’d Leave In Summer» Стива Вандера, «Godspeed» Фрэнка Оушена, «The First Time Ever I Saw Your Faсe» Роберты Флэк, а также «When We’re Older» — кавер на «OTHERSIDE» Бейонсе.

Месяц назад музыкант исполнил кавер «The First Time Ever I Saw Your Faсe» на вечернем шоу Джимми Фэллона.

Это уже второй мини-альбом, выпущенный Блейком в этом году. В октябре музыкант представил четырехтрековый EP «Before».

В конце августа Джеймс Блейк выпустил новый клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Назад в будущее
Марти МакФлай и Док снова в кино
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить