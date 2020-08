Британский певец Джеймс Блейк поделился новым клипом на трек «Are You Even Real?», который вышел синглом в начале июля.

«Are You Even Real?» стал вторым синглом певца после выхода его четвертого студийного альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первым появился трек «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.