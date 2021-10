Билли Айлиш станет самым юным сольным хедлайнером фестиваля «Гластонбери»

Американская певица Билли Айлиш станет хедлайнером фестиваля «Гластонбери» в 2022 году. Она окажется самым молодым сольным музыкантом, который возглавлял лайнап события. Об этом сообщили организаторы.

Ранее артистка не выступала в качестве хедлайнера на подобных мероприятиях в Великобритании. Ее концерт запланирован на 24 июня, он пройдет на сцене Pyramid Stage. «Это идеальный способ для нас вернуться», — заявила организатор фестиваля Эмили Ивис.

Кроме того, Айлиш станет еще и первой женщиной — хедлайнером «Гластонбери» с 2016 года. В 2020 году на фестивале собиралась выступить Тейлор Свифт, но из‑за пандемии мероприятие отменили. Позднее это случилось и во второй раз.

Айлиш уже выступала на «Гластонбери» в 2019 году, но тогда она не числилась среди хедлайнеров. Это случилось после релиза ее дебютного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». В 2021 году Айлиш представила еще один альбом — «Happier Than Ever».