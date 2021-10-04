перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из фильма «Мисс Плохое поведение»
Кира Найтли снимется в фильме «Бостонский душитель» от Ридли Скотта 21:47
В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой. Проблемы и у других сервисов 21:42
Билли Айлиш станет самым юным сольным хедлайнером фестиваля «Гластонбери» 21:19
В эфир ТНТ попал поцелуй мужчин на комедийном шоу «Игра». В Госдуме просят проверить программу 20:49
«Больше ни глотка этой дряни»: Coca-Cola выпустила противоречивую рекламу с отсылкой к видеоиграм 20:48
Путин учредил День отца, в российском Spotify появились подкасты и другие новости дня
20:47 дайджест
Arca анонсировала продолжение альбома «KiCk i» и выпустила клип на фит с Сией 20:03
Новый трейлер «Вечных» показывает первую в истории киновселенной Marvel ЛГБТК+ семью 19:49
В сети появился трейлер мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в главной роли 19:28
МВД РБ: журналиста «КП» задержали в Беларуси при попытке выехать через Россию в третью страну 19:20
Тильда Суинтон сыграет в мюзикле о последней семье на Земле. Его поставит Джошуа Оппенхаймер 19:06
«Несомной» — веб-проект Еврейского музея и издания «Такие дела» о «серой зоне» насилия 18:30
Sebastian Pena Lambarri/Unsplash
Бали разрешит въезд иностранным туристам с 14 октября 18:06
Бэтмен ворвался на Парижскую неделю моды: коллаборация Warner Bros. и Lanvin 18:06
В Москве пройдет гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана. На нем покажут фрагменты из нового спектакля 17:44
Путин ввел День отца. В этом году отмечать его будут 17 октября 17:28
В России заработали подкасты в Spotify 17:15
Лидер Depeche Mode Дейв Гаан выпустит альбом каверов вместе с проектом Soulsavers 17:06
В десятках городов России пройдет фестиваль американского кино Amfest 16:55
«Концерн Гранит»/YouTube
Замминистра промышленности России объявил о регистрации прибора «Тор» для подавления коронавируса 16:37
Отключить рекламу

Билли Айлиш станет самым юным сольным хедлайнером фестиваля «Гластонбери»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19

Американская певица Билли Айлиш станет хедлайнером фестиваля «Гластонбери» в 2022 году. Она окажется самым молодым сольным музыкантом, который возглавлял лайнап события. Об этом сообщили организаторы.

Ранее артистка не выступала в качестве хедлайнера на подобных мероприятиях в Великобритании. Ее концерт запланирован на 24 июня, он пройдет на сцене Pyramid Stage. «Это идеальный способ для нас вернуться», — заявила организатор фестиваля Эмили Ивис.

Кроме того, Айлиш станет еще и первой женщиной — хедлайнером «Гластонбери» с 2016 года. В 2020 году на фестивале собиралась выступить Тейлор Свифт, но из‑за пандемии мероприятие отменили. Позднее это случилось и во второй раз.

Айлиш уже выступала на «Гластонбери» в 2019 году, но тогда она не числилась среди хедлайнеров. Это случилось после релиза ее дебютного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». В 2021 году Айлиш представила еще один альбом — «Happier Than Ever».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить