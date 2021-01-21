Фестиваль «Гластонбери» отменили второй раз подряд

Музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводят в Великобритании с 1970 года, не состоится в 2021 году. Организаторы отменили событие уже второй раз подряд.

«Несмотря на наши усилия сдвинуть небо и землю, стало ясно, что мы просто не сможем провести фестиваль в этом году. Мы очень сожалеем, что подвели вас всех», — написали представители мероприятия.