Фестиваль «Гластонбери» отменили второй раз подряд

Музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводят в Великобритании с 1970 года, не состоится в 2021 году. Организаторы отменили событие уже второй раз подряд.
«Несмотря на наши усилия сдвинуть небо и землю, стало ясно, что мы просто не сможем провести фестиваль в этом году. Мы очень сожалеем, что подвели вас всех», — написали представители мероприятия.
Гости «Гластонбери», уже частично оплатившие билеты в октябре 2019 года, смогут забронировать приглашения на следующий фестиваль. Его планируют провести с 22 по 26 июня 2022 года. Организаторы обещают подготовить к этому времени «нечто действительное особенное».
Также гости могут вернуть деньги за депозит и проезд в автобусе до места проведения фестиваля. Это возможно будет до 31 декабря 2021 года. В 2022 году за отмену бронирования начнут взимать небольшой сбор.
В 2020 году фестиваль «Гластонбери» должен был пройти в юбилейный, 50-й раз. На нем собирались выступить Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар. Однако из‑за пандемии коронавируса событие пришлось отменить.