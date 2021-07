С одной стороны, на месте и гуттаперчевый синтетический минимализм, и полушепот-полумолитва у микрофона. С другой — здесь Айлиш как будто выбралась из тесного ящика, из‑под одеяла, где рассказывались страшные сказки с «When We All Fall Asleep…», на воздух. В «Happier Than Ever» много воздуха, много пространства, много тепла. И это теплое пространство Айлиш с братом заполняют всем, что попадается под руку: тут и трип-хоп (кое-где отчетливо маячат призраки ранних опытов Трики и Мартины Топли-Берд), и босанова, и аккуратные баллады под рояль, и R’n’B эпохи лучших творений Тимбаленда, и громогласный гитарный взрыв под конец (в заглавной песне она лихо переигрывает Фиби Бриджерс на ее поле).

Этому уровню, этой высоте во многом и посвящен «Happier Than Ever». При его обсуждении сложно не отметить интерлюдию «Not My Responsibility», сравнимую с «Don’t Fucking Tell Me What to Do» Робин. Это высказывание-манифест о том, что поп-звезда — не настоящий человек, поющий эти песни, но обижать ее все равно не стоит. Мне кажется важным, что Айлиш чаще остальных своих коллег защищает себя от нападок, и делает это максимально успешно, показывая, что иногда лучшая защита — это то же нападение. В нападении, надо сказать, Айлиш чувствует себя лучше всего — «My Future» и «Goldwing» становятся куда интереснее во время второй, более динамичной половины, а «I Didn’t Change My Number» очень идет ее сломанный, неправильный хип-хоп-звук.

На альбоме она пробует себя в самых разных жанрах, из‑за чего он все же кажется чуть менее цельным, чем дебют, но здесь тоже есть свои грандиозные песни. Вообще, взросление, отразившееся на звуке альбома, — это еще одна важная его тема, и в эти моменты Билли кажется куда честнее и искреннее, чем в остальные. Это касается вступительной «Getting Older» с ее мудростью о том, что все проходит и это тоже пройдет. Это и про «Oxytocin», напоминающая о поп-музыке нулевых — в особенности почему‑то о Бритни и Мадонне. Это главным образом касается заглавной песни, с легкостью смешивающей в себе Энджел Олсен и Фиби Бриджерс — и, честно говоря, несколько уделывающей их в плане душераздираемости. Довольно блекло на их фоне выглядит сингл «NDA», даром что изящно переходит в действительно выдающийся ответ хейтерам «Therefore I Am», к счастью, «NDA» — это самая слабая песня на альбоме.

Пока Лорд, кажется, пытается состроить хорошую мину при плохом настроении и записывает солнечный альбом, Айлиш названием своего альбома показывает, что счастливее, чем обычно, — это не значит быть счастливой. Просто это жизнь лучше обычной — на «Happier Than Ever» она усмехается, огорчается, воркует, надеется, но, кажется, все еще не радуется по-настоящему. Очень хорошо, что поп-музыкант в своих песнях — это все еще не настоящий человек: если для лирической героини Билли счастье несколько призрачно, то для Билли настоящей — более чем возможно.