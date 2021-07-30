Главная музыкальная новость лета — новый альбом Билли Айлиш «Happier Than Ever». Кажется, все завышенные вроде бы ожидания оправдались. Авторы «Афиши Daily» уже успели послушать диск и выносят свой краткий вердикт. Без подробного разбора по такому случаю тоже не обойдется.

Билли Айлиш и терапия Николай Овчинников Билли Айлиш. Главная звезда поколения Z и создательница его главного манифеста из 13 песен и одного интро, обладательница кучи «Грэмми», исполнительница заглавного трека к новому «Бонду». Таким не прощают ошибок, таких размазывают по стенке за не тот звук или неконвенциональное фото, таких любят до болезненной привязанности и ненавидят до тошноты, от таких требуют и взамен не дают ничего. Это ужасно, это сложно пережить, этот груз непонятно, как вынести, если тебе только исполнилось 18. Билли Айлиш пережила, вынесла и записала альбом, который нужен нам всем прямо сейчас. Весной 2020 года посреди пандемии по совету матери она стала регулярно захаживать в подвальную студию своего брата и главного соратника Финнеаса (уже никаких спален в родительском доме — все по-взрослому) и что‑то записывать. Первой песней оказалась «My Future», эта молитва самодостаточности и самососредоточения, в которой можно услышать хоть трип-хоп, хоть Эми Вайнхаус и от которой можно разрыдаться. Еще несколько дней спустя Айлиш и Финнеас обнаружили, что работают над альбомом. Еще через какое‑то время они придумали 16 песен. И, будучи перфекционистами, довели до конца все. Получился альбом, который очень интересно разбирать и которым очень сложно насытиться.

Этот альбом стоит слушать именно в Apple Music и именно в формате пространственного звучания (если у вас есть такая возможность)

С одной стороны, на месте и гуттаперчевый синтетический минимализм, и полушепот-полумолитва у микрофона. С другой — здесь Айлиш как будто выбралась из тесного ящика, из‑под одеяла, где рассказывались страшные сказки с «When We All Fall Asleep…», на воздух. В «Happier Than Ever» много воздуха, много пространства, много тепла. И это теплое пространство Айлиш с братом заполняют всем, что попадается под руку: тут и трип-хоп (кое-где отчетливо маячат призраки ранних опытов Трики и Мартины Топли-Берд), и босанова, и аккуратные баллады под рояль, и R’n’B эпохи лучших творений Тимбаленда, и громогласный гитарный взрыв под конец (в заглавной песне она лихо переигрывает Фиби Бриджерс на ее поле). В этом минимализме можно долго копаться в поисках источников. Но в целом он — осознанно или нет — отсылает нас к рубежу тысячелетий. Тогда минималистичная синтетика стала определяющей для самых разных людей: от Depeche Mode до Бьорк, от Massive Attack до Тимбаленда. Тогда она тоже была саундтреком для поиска опоры в момент, когда мир двигается на слишком высоких скоростях. Вот и Айлиш проворачивает похожий трюк. Интересно, как из творчества Айлиш будто бы уходит непосредственность (кто‑то бы сказал «зумерская»), пропитанная масскультом. Вместо цитат из «Офиса» — ведические гимны. Вместо шума времени, разговоров про Invisalign и смеха зрителей — усталый вздох и «Это нормально», обрывающая на полуслове одну из песен. В июньском профайле Rolling Stone Айлиш цитировала свою мать, которая ей говорила: «Когда ты счастливее, чем когда‑либо, не значит, что ты счастливее, чем кто‑либо когда‑либо». Айлиш признает и принимает тот факт, что она выбралась из ада, коим обернулись ее последние годы, но при этом не дошла до состояния покоя, не обрела стабильность. Просто ей чуть проще, чем раньше.

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Токсичные отношения, абьюз, завышенные требования публики, отсутствие взаимопонимания с вроде бы близкими людьми, ненависть окружающих — Айлиш, как на приеме у терапевта, все это четко и ясно проговаривает без попыток кому‑либо понравиться. Но здесь нет ответной нелюбви, есть только бесконечное недоумение: по поводу жестокости, по поводу стереотипов, по поводу превалирования выдуманного публикой образа над реальной личностью. Центральной частью альбома в этом смысле оказывается «Not My Responsibility», мантра 2020-х, которую чертовски хочется разобрать на цитаты-лозунги. Суть ее сводится к знаменитому тезису «ваши ожидания — ваши проблемы», только тут уже не хочется злиться на того, кто его произносит. Ожидания могут причинять боль. «Happier Than Ever» — это альбом-парадокс, альбом-терапия, альбом-карнавал. Минималистичный по духу диск, который при этом лучше всего слушается в формате Dolby Atmos Apple Music. Светлая музыка со сложными интроспективными текстами. Песни, в которых автор примиряется сама с собой — и одновременно помогает нам примириться с собственными недугами. Маленькое-маленькое счастье.

Билли Айлиш и настоящее (не)счастье Артем Макарский «Happier Than Ever» так и тянет сравнивать с грандиозным дебютом Айлиш — не в последнюю очередь потому, что за последние пару десятков лет второй альбом стал именем нарицательным. Второй альбом — то, что надо преодолеть. То, из‑за чего нужно прыгнуть выше головы. Действительно, на «Happier Than Ever» куда меньше «случайных» звуков — смеха зрителей, цитат из «Офиса» или фраз, брошенных самой исполнительницей (duh). Однако это можно все же списать на другое. На дебютном альбоме скорее Билли смотрела в мир селебрити на экране, чем объяснялось происхождение большинства звуков. Теперь она вещает на одном уровне со звездами.

Редкий хит в формате spoken word — и мантра 2020-х

Этому уровню, этой высоте во многом и посвящен «Happier Than Ever». При его обсуждении сложно не отметить интерлюдию «Not My Responsibility», сравнимую с «Don’t Fucking Tell Me What to Do» Робин. Это высказывание-манифест о том, что поп-звезда — не настоящий человек, поющий эти песни, но обижать ее все равно не стоит. Мне кажется важным, что Айлиш чаще остальных своих коллег защищает себя от нападок, и делает это максимально успешно, показывая, что иногда лучшая защита — это то же нападение. В нападении, надо сказать, Айлиш чувствует себя лучше всего — «My Future» и «Goldwing» становятся куда интереснее во время второй, более динамичной половины, а «I Didn’t Change My Number» очень идет ее сломанный, неправильный хип-хоп-звук. На альбоме она пробует себя в самых разных жанрах, из‑за чего он все же кажется чуть менее цельным, чем дебют, но здесь тоже есть свои грандиозные песни. Вообще, взросление, отразившееся на звуке альбома, — это еще одна важная его тема, и в эти моменты Билли кажется куда честнее и искреннее, чем в остальные. Это касается вступительной «Getting Older» с ее мудростью о том, что все проходит и это тоже пройдет. Это и про «Oxytocin», напоминающая о поп-музыке нулевых — в особенности почему‑то о Бритни и Мадонне. Это главным образом касается заглавной песни, с легкостью смешивающей в себе Энджел Олсен и Фиби Бриджерс — и, честно говоря, несколько уделывающей их в плане душераздираемости. Довольно блекло на их фоне выглядит сингл «NDA», даром что изящно переходит в действительно выдающийся ответ хейтерам «Therefore I Am», к счастью, «NDA» — это самая слабая песня на альбоме. Пока Лорд, кажется, пытается состроить хорошую мину при плохом настроении и записывает солнечный альбом, Айлиш названием своего альбома показывает, что счастливее, чем обычно, — это не значит быть счастливой. Просто это жизнь лучше обычной — на «Happier Than Ever» она усмехается, огорчается, воркует, надеется, но, кажется, все еще не радуется по-настоящему. Очень хорошо, что поп-музыкант в своих песнях — это все еще не настоящий человек: если для лирической героини Билли счастье несколько призрачно, то для Билли настоящей — более чем возможно.

Билли Айлиш и развитие Александр Куликовский Наверное, вы уже заметили, но Билли повзрослела. Дебютный альбом певицы начался с момента, когда она вытащила капу для выравнивания зубов — «Happier Than Ever» заканчивается словами о посещении психотерапевта. Она говорит о своем теле, скоротечности жизни, отношениях с мужчинами и практически не веселится, как это было раньше. Нет задора, сопровождавшего ее предыдущие работы. Продакшен стал более минималистичным и меланхоличным. В голосе прибавилась зрелая эмоциональность, которой отчасти не хватало подростку-нигилисту.

Одна из лучших песен с альбома «Your Power» — негромкий рассказ о непростых отношениях

Признаться, я не фанат протяжных лиричных медляков с редким акустическим аккомпанементом. Это совсем не то, что хочется слышать от дуэта Билли и Финнеаса, потому в случае с новым альбомом хочется радоваться вдвое сильнее, когда в дело вступает электронный бит — креатива у брата певицы не отнять. Местами эти двое уходят в трип-хоп, а в треке «Oxytocin» кто‑то может услышать современную и менее кричащую интерпретацию Crystal Castles. В заглавном «Happier Than Ever» Билли впервые обращается к рок-музыке — что интересно, потому что Айлиш также впервые оказывается в позиции догоняющего, закрепляя творческий эксперимент Оливии Родриго, сокрушившей чарты панк-номером «Good 4 U». Интересная черта сегодняшней Билли Айлиш — она не пользуется музыкой для того, чтобы сублимировать тревожные мысли в абстрактные образы, а полностью избавляется от понятия «лирического героя». Все песни поются от первого лица, а все произнесенные слова — дневник 19-летней девушки. В этой музыке намного больше рэпа как концепции, чем в большинстве работ современного хип-хопа.

Билли Айлиш и синдром второго альбома Владимир Завьялов Новый альбом Билли Айлиш называется «Счастливее, чем когда‑либо». Что сразу бросается в глаза: она решительно разменяла мрачные тона дебютника на пастельные. В совокупности с заглавием это может сбить с толку. Новый альбом Билли Айлиш — не про счастье, гармонию и безмятежность. Скорее о том, что мешает в пути к этому — абьюз, переживания, свалившаяся популярность и ее худшие проявления, токсичный круг общения, страхи, страхи и еще раз страхи. Только с терапевтическим уклоном — обратите внимание на это, это не ок, нужно проработать, и будет счастье. «Музыка, из‑за которой девушки порвут со своими бойфрендами», — так лаконично отрецензировала альбом сама Билли. Дебютник был альбомом-хоррором — с песнями-страшилками, льющейся из глаз кровищей и прочими костюмированными представлениями, которые были скорее художественным высказыванием, чем откровением. Другое дело — «Happier Than Ever». Здесь не новый образ, а отказ от него. Второй альбом Билли Айлиш нельзя сказать, что изобилует хитами: вторую такую же прилипчивую «Bad Guy» отыскать здесь тяжело. Но как будто и творческой задачи такой не было, а было что‑то еще. Первый альбом был о том, как конструировать заедающие поп-хуки буквально на сваях. Второй — о том, чем эти сваи укрепить. «Happier Than Ever» на фоне дебютника многозвучен: некогда одномерный гулкий бас расходится полифонией, местами слышится наследие позднего Мака Миллера, в оборот берется даже босанова, а однажды кроткая песня может разразиться гитарным грохотом в финале — то, чего вы вряд ли ожидали от Билли. Хотя главному методу она с Финнеасом все же не изменяет: в массе своей это смиренная минорная музыка для спальни с теми же зияющими звуковыми пустотами, только хитрее и умнее. И смелее: Билли не пошла в погоню за хитами, а записала альбом имени зрелости и принятия невзгод. Примечательно, что именно в пик собственной славы Билли вслух заговорила о тревогах и печалях — костюмированная вечеринка с собственными слушателями превратилась в задушевный разговор в спальне.