Новый трейлер «Вечных» показывает первую в истории киновселенной Marvel ЛГБТК+ семью

В ролик включены кадры встречи Серси и Икариса с Фастосом и его близкими. Сын одного из центральных героев истории взволнованно рассказывает, что видел однажды Икариса по телевизору. Супруг Фастоса, по слухам архитектор, не произносит в эпизоде ничего.

В сети появился новый тизер-трейлер фильма Хлои Чжао «Вечные». В нем можно увидеть первую в истории киновселенной Marvel ЛГБТК+ семью. Ею стали Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри, его супруг и их сын. Мужа Фастоса в картине сыграл Хааз Слейман .

«Вместо того чтобы зацикливаться на этом [ЛГБТК+ семье] или делать центром внимания, к этому относятся по-обыденному, как к привычному повседневному явлению, каковым оно и является», — отметили авторы Screen Rant.

Помимо семьи Фастоса, в видео показан Гильгамеш, использующий свои силы в борьбе с девиантами — существами, от которых группа бессмертных суперлюдей (им и посвящена картина) оберегает человечество.

Вечные — раса суперлюдей, которая создала разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными. Главный враг Мстителей Танос — тоже вечный, поскольку он внук Кроноса.

Ранее Marvel опубликовал полноценный трейлер «Вечных». В нем объяснили, почему вечные не вмешались в события последних частей «Мстителей», когда Танос уничтожил половину населения Вселенной.

В фильме сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов»), Анджелина Джоли («Малефисента»), Сальма Хайек («Догма»), Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина»), Джемма Чан («Капитан Марвел»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Брайан Тайри Генри («Джокер») и Барри Кеган («Дюнкерк»).

«Вечные» выйдут в кинотеатрах 4 ноября. Правда, в России ленту смогут посмотреть только совершеннолетние зрители — как раз из‑за присутствия в картине ЛГБТК+ персонажей. Недавно фильм получил возрастное ограничение 18+.