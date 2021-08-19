«Мы полюбили людей с первого взгляда»: вышел трейлер фильма «Вечные»

Marvel показал финальный трейлер фильма об инопланетной расе суперлюдей «Вечные». Премьера запланирована на 4 ноября.
В ролике объяснили, почему вечные не вмешались в события последних частей «Мстителей», когда супергерои пытались противостоять Таносу, который уничтожил половину населения вселенной. Тогда команде Мстителей удалось обернуть время вспять и избежать массовой погибели ценой жизни Железного человека. Из‑за внезапного возвращения людей освободилась энергия, которая пробудила девиантов — древних генетически созданных чудовищ и главных врагов суперлюдей.
На вопрос: «Почему вы не помогли с Таносом или в других войнах и бедах за всю историю?», одна из вечных ответила: «Нам запретили встревать в людские распри, если в них не участвуют девианты».
В фильме сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов»), Анджелина Джоли («Малефисента»), Сальма Хайек («Догма»), Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»), Джемма Чан («Капитан Марвел»), Кит Харингтон («Игра Престолов»), Брайан Тайри Генри («Джокер») и Барри Кеоган («Дюнкерк»).
Режиссером фильма стала Хлоя Чжао, которая получила три «Оскара» за ленту «Земля кочевников».
Вечные — раса суперлюдей, которая создала разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными. Главный враг Мстителей, Танос, тоже вечный, поскольку он — внук Кроноса.