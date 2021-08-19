«Мы полюбили людей с первого взгляда»: вышел трейлер фильма «Вечные»

Marvel показал финальный трейлер фильма об инопланетной расе суперлюдей «Вечные». Премьера запланирована на 4 ноября.

В ролике объяснили, почему вечные не вмешались в события последних частей «Мстителей», когда супергерои пытались противостоять Таносу, который уничтожил половину населения вселенной. Тогда команде Мстителей удалось обернуть время вспять и избежать массовой погибели ценой жизни Железного человека. Из‑за внезапного возвращения людей освободилась энергия, которая пробудила девиантов — древних генетически созданных чудовищ и главных врагов суперлюдей.

На вопрос: «Почему вы не помогли с Таносом или в других войнах и бедах за всю историю?», одна из вечных ответила: «Нам запретили встревать в людские распри, если в них не участвуют девианты».