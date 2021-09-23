Фильм «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из‑за наличия ЛГБТ-героя

Новый фильм Marvel под названием «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+. Это произошло из‑за наличия в картине ЛГБТ-персонажа. Об этом сообщил Бюллетень кинопрокатчика.

Лента выйдет в кинотеатрах 4 ноября. В США «Вечных» разрешили смотреть и несовершеннолетним зрителям — там картина получила рейтинг PG-13. Ее не рекомендуют для просмотра детям младше 13 лет.

Ранее ни один фильм студии Marvel в России не ограничивали подобным образом. Например, блокбастеры «Черная вдова», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Черная пантера» разрешены для зрителей старше 16 лет.

В августе в сети появился финальный трейлер ленты, снятой оскароносным режиссером Хлоей Чжао. В нем можно увидеть персонажей Анджелины Джоли, Сальмы Хайек, Кита Харингтона и других артистов.

Фильм рассказывает о расе суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле и на протяжении тысячи лет скрывались от человечества. Они тайно охраняли людей от девиантов — древних генетических созданных чудовищ.