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В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:30

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве трех студентов в городе Гае. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, сообщает ТАСС.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Радик Галимов рассказал, что мужчину задержали при попытке угона автомобиля в Орске.

«В настоящее время осуществляется его препровождение к следователю для допроса и производства следственных и процессуальных действий», — добавил он.

Задержанный ранее отбывал срок за убийство директора бара «Апельсин» в Орске.

Его личность была установлена накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следователи и криминалисты сделали молекулярно-генетическую экспертизу и установили одежду, в которой находился Лазарев в момент преступления.

2 октября губернатор Оренбуржья Денис Паслер объявил о вознаграждении в миллион рублей за любую информацию о причастных к убийству студенток.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела трех молодых девушек «с признаками насильственной смерти». Тела двух погибших нашли в квартире, в которой они проживали, а третьей — во дворе дома. СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

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