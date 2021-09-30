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В Оренбургской области убили трех студенток медколледжа. В их квартире произошел пожар

Семён Гудошников
Сегодня в 11:04

В городе Гае Оренбургской области обнаружены тела трех молодых девушек «с признаками насильственной смерти». Об этом сообщает местное управление СК. Тела двух погибших нашли в квартире, в которой они проживали, после тушения в ней пожара. Третьей — во дворе дома.

Издание Orenday отмечает, что девушки были подружками и учились на третьем курсе в филиале Орского медицинского колледжа. Они приехали из Башкирии и вместе снимали эту квартиру. Одна из них была несовершеннолетней.

Почему произошел пожар, неизвестно, но послужил причиной смерти студенток не он — площадь возгорания была незначительной (около пяти квадратных метров), а тела совсем не обгорели. Издание предполагает, что одна из девушек успела выбежать из квартиры и была убита прямо во дворе.

По информации Orenday, в квартире, где произошло убийство, «были посиделки», Baza тоже пишет о вечеринке. Однако местные жители утверждают, что ночью и утром было тихо, они не слышали ни криков, ни шума.

Mash и Baza без ссылки на источник писали, что студенток убили топором. СК опроверг РИА «Новости» эту информацию: на телах девушек многочисленные колото-резанные раны.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следственная группа ищет людей, причастных к преступлению.

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