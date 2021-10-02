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Губернатор Оренбуржья пообещал миллион рублей за информацию об убийце трех студенток

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о вознаграждении за информацию об убийце трех студенток. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Для выплаты вознаграждения власти Оренбуржья выделят миллион из резервного фонда областного бюджета за любую информацию о причастных к убийству.

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — сказал Паслер.

Всех, кто обладает какой‑либо информацией, просят позвонить по телефонам: +7(951) 038-66-14 и +7(961)919-99-94.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела трех молодых девушек «с признаками насильственной смерти». Тела двух погибших нашли в квартире, в которой они проживали, а третьей — во дворе дома. СК возбудил уголовное дело по пункту А части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

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