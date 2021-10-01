Минюст внес организацию «Журналист-иностранный агент» в список СМИ-иноагентов. Ее создала журналистка Людмила Савицкая*, которую ранее также включили в реестр, сообщается на сайте министерства.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — сказано в заявлении.

На сайте также отмечается, что юрлицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы подлежат обязательной маркировке.

Издание «Журналист-иностранный агент» стало 73-м в списке СМИ-иноагентов, куда уже входят и отдельные журналисты.

Ранее иноагентами признали «ОВД-Инфо», «Медиазону», ее издателя Петра Верзилова, главреда Сергея Смирнова, а также еще 20 человек и две НКО.

В апреле 2021 года статус иноагента получила «Медуза», в мае — издание VTimes, в июле — The Insider, а также журналисты «Открытых медиа» и «Проекта». В августе в список СМИ-иноагентов попали телеканал «Дождь» и журналисты «Важных историй», а 28 сентября — организация «Важные иноагенты».

*Людмила Савицкая, «Журналист-иностранный агент», «ОВД-Инфо», «Медиазона», Петр Верзилов, Сергей Смирнов, «Медуза», «Дождь», «Важные истории» и «Важные иноагенты» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.