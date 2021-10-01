Создатели «Майора Грома» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия»

Bubble Studios и «Кинопоиск» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия», который выходил в России с 2011 по 2016 год. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В центре сюжета — член команды Международного агентства контроля, профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина. Действие сериала под названием «Фурия» развернется в той же вселенной, что и фильм «Майор Гром: Чумной Доктор».
Это будет первый сериал по комиксу с женским центральным персонажем в России. Актерский состав и дата выхода шоу пока неизвестны.
Весной в прокат вышел фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» от Bubble Studios, рассказывающий о непримиримом полицейском Игоре Громе, который готов на все, чтобы поймать преступника. 5 мая кинокартина Олега Трофима вышла на Netflix в линейке Originals. А уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 — занял первое место по просмотрам.