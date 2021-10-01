Создатели «Майора Грома» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия»

Bubble Studios и «Кинопоиск» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия», который выходил в России с 2011 по 2016 год. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В центре сюжета — член команды Международного агентства контроля, профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина. Действие сериала под названием «Фурия» развернется в той же вселенной, что и фильм «Майор Гром: Чумной Доктор».