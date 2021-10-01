В сети появился третий эпизод документального сериала «Помощь-док»

В новой серии телеведущий Александр Гудков отправился в свой родной город — подмосковный Ступино. Там он встретился с потенциальным подопечным «Помощи» — 69-летней женщиной по имени Ирина Николаевна.

В сети вышел третий эпизод документального сериала «Помощь-док», рассказывающего о проекте адресной и прозрачной поддержки пожилых людей «Помощь». Об этом « Афише Daily » рассказали авторы картины.

Также в видео рассказывается о презентации проекта на казанском музыкальном фестивале Awaz: в ходе события «Помощь» анонсировала партнерство с торговой сетью «Перекресток». Кроме того, команда посетила подопечных «Волонтерского корпуса 36» из Воронежа.

«Вы не представляете даже, как вы не столько даже материальную помощь, сколько моральную [оказываете]… Это очень важно, что мы живем не одни, что кругом нас люди», — говорит одна из подопечных.

Предыдущий эпизод сериала вышел в апреле. Он рассказал о деятельности попечителя «Помощи» — телеведущей Насти Ивлеевой, а также фондах — партнерах проекта.

Первую серию «Помощь-док» выпустили в феврале. Из нее можно было узнать о концепции приложения адресной помощи, разработанной актером «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным.

Кукушкин основал благотворительный фонд «Я в помощь» в 2019 году, а декабре 2020 года запустил мобильное приложение «Помощь». В данный момент оно позволяет помогать пожилым людям, в дальнейшем проект будет работать и для других категорий нуждающихся.

Режиссерами мини-сериала о деятельности благотворителей выступили Халиль Ахметзянов и Джульетта Мартиросян, операторами — Павел Янкевич, Андрей Даниелян, Никита Анискин, Кирилл Зиндер, Павел Поштаренко, Илья Тюхаев, Александра Матвеева и Федор Лабзин.

Среди знаменитостей, поддерживающих проект, — Чулпан Хаматова, Александр Паль, Ирина Горбачева, Антон Лапенко, Хаски, Дима Черный, Гор Нахапетян, Ольга Рябова. В команде «Помощи» — Маша Вдовина, Екатерина Мяздрикова, Евгения Ким, Борис Ланге и Владислав Катая.