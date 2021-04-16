Проект «Помощь» выпустил второй эпизод сериала о благотворительности. В нем снялась Настя Ивлеева

В новом выпуске приняла участие телеведущая Настя Ивлеева. Она стала попечителем «Помощи» и навестила подопечных волонтерской организации, которые живут в ее родной деревне Разметелево.

На ютьюбе появился второй эпизод мини-сериала о проекте «Помощь», созданном актером «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным . В нем волонтеры продолжают рассказывать о благотворительности.

В документальном фильме также рассказывается о фондах-партнерах «Помощи» из Воронежа и Петербурга. Помимо Ивлеевой, в сериале появляется сам Кукушкин и его коллеги по проекту — Маша Вдовина, Екатерина Мяздрикова, Евгения Ким, Борис Ланге, Владислав Катая.

«Помощь-док» снял режиссер Халиль Ахметзянов вместе с оператором Павлом Янкевичем. Над сериалом также работали Андрей Родин, Даша Руденко, Василий Красновский и аниматоры продакшен-компании «Жи-Ши».

Первый эпизод сериала вышел в феврале 2021 года. В нем команда «Помощи» начала рассказывать о событиях, которые предшествовали релизу приложения.

«Помощь» — это мобильное приложение адресной помощи. Его первая целевая группа — пожилые люди. В будущем создатели добавят в приложение возможность помочь и другим группам нуждающихся.