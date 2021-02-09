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Вышел первый эпизод сериала о приложении «Помощь» — благотворительном проекте Никиты Кукушкина

Семён Гудошников
Сегодня в 15:00

На ютьюбе появился первый эпизод мини-сериала о проекте «Помощь», созданном актером «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным — соучредителем «Дома культур» и основателем благотворительных проектов «Добрая машина» и «Добрый ящик».

«Помощь» — это мобильное приложение адресной помощи. Его первая целевая группа — пожилые люди. В будущем создатели добавят в приложение возможность помочь и другим группам нуждающихся.

Режиссерами мини-сериала выступи Халиль Ахметзянов и Джульетта Мартиросян, оператором — Павел Янкевич. Эпизоды будут выходить в течение года и расскажут о событиях, которые предшествовали релизу приложения, и познакомят с командой проекта.

Кроме Кукушкина, в команде «Помощи» — Маша Вдовина, Екатерина Мяздрикова, Павел Симонов, Борис Ланге, Евгения Ким и Владислав Катая. Также проект поддерживают Чулпан Хаматова, Александр Гудков, Александр Паль, Хаски, Дима Черный, Гор Нахапетян, Ольга Рябова и другие.

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