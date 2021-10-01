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ФСБ назвала сведения, за сбор которых можно стать иноагентом

Виктория Шанина
Сегодня в 12:33

Федеральная служба безопасности России утвердила утвердила список сведений, сбор и передача которых могут угрожать безопасности России. Лица, целенаправленно собирающие такие данные для иностранного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.

В перечне 60 пунктов. Они касаются сбора данных о работе «Роскосмоса» и военной деятельности РФ. В список вошли:


  • сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки;
  • сведения о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур;
  • сведения о соблюдении законности и «морально-психологическом климате» в войсках;
  • сведения о целевых программах «Роскосмоса», сведения о порядке, сроках и объемах финансирования компании;
  • сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса».

Накануне Минюст внес «ОВД-Инфо», «Медиазону», ее издателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова* в список СМИ-иноагентов.

В апреле 2021 года статус иноагента получила «Медуза», в августе — телеканал «Дождь»*.

*«ОВД-Инфо», «Медиазона», Петр Верзилов, Сергей Смирнов, «Медуза», «Дождь» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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