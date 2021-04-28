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Минюст назвал причину включения «Медузы»* в список иноагентов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:18

«Медузу»* внесли в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, после того как некий государственный орган заявил об иностранном финансировании издания. Об этом сообщил Минюст в ответе на запрос телеканала «Дождь».

«На основании документов, поступивших от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающих соответствие признакам иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента <…> юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project и Общество с ограниченной ответственностью „Первое антикоррупционное СМИ“ включены в реестр», — говорится в ответе Минюста.

Собеседника в органах власти Минюст не раскрывает. На вопрос «Дождя» о том, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной для признания «Медузы» иноагентом, ведомство не ответило.

В список СМИ-иноагентов «Медуза» попала 23 апреля. Гендиректор издания Галина Тимченко отметила, что Минюст не уведомил редакцию о внесении в перечень иноагентов. Редакция планирует обжаловать решение министерства.

Источник «Открытых медиа» в администрации президента отметил, что такое решение может быть ответом на действия Латвии (там находится главный офис издания). Страна «последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов». В числе заблокированных каналов оказались RT и другие телеканалы холдинга МИА «Россия сегодня».

Позднее главред «Медузы» Иван Колпаков заявил, что «Медуза» может закрыться из‑за статуса иноагента, так как издание, вероятно, лишится большей части рекламодателей, источников и экспертов. Кроме того, авторы «Медузы» могут также быть признаны иностранными агентами. Они должны будут отчитываться перед Минюстом о доходах и расходах, а при нарушении в отчетности им грозят штрафы и даже уголовные дела.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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