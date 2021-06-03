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На Граймс обрушилась волна хейта из‑за тиктока о коммунизме. Все потому, что ее парень — Илон Маск

Виктория Шанина
Сегодня в 20:55

Певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) опубликовала видео в TikTok с рассуждением о коммунизме и искусственном интеллекте. Ролик набрал больше миллиона просмотров, но на артистку обрушилась критика. Хейтеров стало так много, что они добрались и до твиттера. Рассказываем, почему это произошло.

«Искусственный интеллект — самый прямой путь к коммунизму. <…> Он мог бы автоматизировать все сельское хозяйство, отсеять систематическую коррупцию, тем самым максимально приблизив нас к подлинному равенству. В общем, все то, что все любят в коммунизме, но без коллективных хозяйств, потому что, давайте будем реалистами, принудительное сельское хозяйство — так себе», — заявила девушка в ролике.

@grimes

A.I. Is the fastest path to communism ##ai ##communism ##farming

♬ Vivaldi - Spring - Allegro - Essential Band

На данный момент Буше состоит в отношениях с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, они давно вместе, и у них есть ребенок. Дело в том, что Маск — крупный бизнесмен, владеющий несколькими компаниями, что никак не связано с коммунизмом. По мнению злобных комментаторов, Граймс записала слишком лицемерное и оторванное от ее жизни видео.

Хейтеры пишут: «Разводись с мужем» и «Искусственный интеллект разрабатывают такие люди, как твой бойфренд, и он не поделится технологией бесплатно». Граймс ответила, что пара не оформила отношения официально, а значит, развестись не получится.

Вот только некоторые отзывы на ролик Клэр Буше из твиттера:

Есть и комментарии, не относящиеся к отношениям певицы и бизнесмена.

Но главные хейтеры — те, которые осуждают макияж и прическу Граймс.

Тем не менее некоторые пользователи твиттера поддержали высказывание певицы.

В итоге автор скандального ролика написала, что это была просто шутка. И сама же над ней посмеялась.

«Хаха, я не коммунистка! Это была шутка, но, может быть, технократы и коммунисты могли бы найти общий язык!»
«Хаха, я не коммунистка! Это была шутка, но, может быть, технократы и коммунисты могли бы найти общий язык!»
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