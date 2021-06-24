«Это отстой, и мне страшно»: фронтмен Blink-182 Марк Хоппус сказал, что у него диагностировали рак

В инстаграм-сторис 49-летний музыкант опубликовал фотографию из больницы с подписью: «Да, здравствуйте. Один курс лечения от рака, пожалуйста».

Бас-гитарист и вокалист американской панк-группы Blink-182 Марк Хоппус проходит курс химиотерапии от рака. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Артист не уточнил, какая у него форма и стадия рака, но сказал, что лечится «последние три месяца». «Это отстой, и мне страшно, но мне невероятно повезло с врачами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это», — написал он в твиттере.

Хоппус сказал, что впереди у него еще несколько месяцев терапии, и он старается сохранять надежду и оптимизм. «Не могу дождаться, чтобы избавиться от рака и увидеть всех вас на концерте в ближайшем будущем. С любовью ко всем вам», — закончил музыкант.

Хоппус основал Blink-182 c гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, а также барабанщиком Скоттом Рейнором в 1992 году. Группа неоднократно меняла состав, и Хоппус остается единственным постоянным участником.

Популярность группе принесла пластинка «Enema of State» 1999 года, и с тех пор релизы Blink-182 не раз оказывались на вершинах чартов. Калифорнийские поп-панки известны не только своими оптимистичными и ритмичными песнями, но и вызывающим юмором. За свою историю группа продала более 50 млн пластинок по всему миру. Последний альбом коллектива — «Nine» — вышел в 2019 году.