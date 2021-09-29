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Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные вакцины

Семён Гудошников
Сегодня в 10:20

В России могут появиться медицинские препараты, в том числе вакцины, которые не прошли государственную регистрацию, сообщает «Коммерсант». Возможность ввозить такие препараты предлагают дать клиникам-участникам Московского международного медицинского кластера (МММК). Минздрав уже разработал поправки к законодательству.

МММК был создан на территории «Сколково» в 2015 году. Сейчас там работают два корпуса израильской клиники «Хадасса», позже запустятся французский центр реабилитации и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.

При этом, пишет «Коммерсант», с момента основания кластера остается неурегулированной часть правовых вопросов, связанных с его работой. Наиболее важной из них называется возможность ввоза препаратов, которые не прошли регистрацию на территории РФ.

В перспективе клиники, работающие на территории кластера, смогут распространять в России иностранные вакцины от коронавируса — и спрос на них может оказаться значительным. Ранее о планах договориться о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna заявляла клиника «Хадасса». В данном случае подразумевается розничная продажа зарубежных вакцин. Российская вакцина «Спутник V» сейчас испытывает трудности с признанием за рубежом.

В июле 2021 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что допуск иностранных вакцин от COVID-19 в правительстве пока не обсуждается. «У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?» — заявил Песков.

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