«У нас своих хватает»: в Кремле объяснили, почему россиянам не стоит ждать зарубежных вакцин

Допуск иностранных препаратов от COVID-19 на российский рынок в правительстве пока не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?» — заявил Песков.

Речь идет о препаратах «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», «Спутником Лайт» в стране проводят ревакцинацию. Песков отметил, что препараты могут быть недоступны в какой‑то момент, но поставки ведутся «достаточно регулярно».

Тем не менее Дмитрий Песков сказал, что тема взаимного признания российских и зарубежных вакцин стоит на повестке дня. Представитель Кремля надеется, что «в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким‑то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет».

Всемирная организация здравоохранения к этому моменту одобрила семь вакцин. Среди них китайские Sinovac и Sinopharm, препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, а также два варианта от AstraZeneca.