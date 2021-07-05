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Китайскую вакцину CanSino Biologics протестируют в России. А затем, возможно, разрешат к применению

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:25

Китайскую вакцину от коронавируса CanSino Biologics протестируют в России. Разрешение на проведение клинических испытаний выдало Министерство здравоохранения. Об этом рассказал ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о доступе к иностранным вакцинам для россиян, он заявил, что работа в этом направлении ведется. Более того, российская компания «Петровакс» уже готова запустить производство китайского препарата, но сперва он должен быть проверен.

«Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — отметил он.

О планах Минздрава протестировать китайскую вакцину стало известно еще в декабре 2020 года. Тогда в «Петроваксе» заявляли, что первые добровольцы уже сделали прививку от COVID-19 и чувствуют себя хорошо. Однако позднее процесс регистрации зарубежной вакцины замедлили, писал Bloomberg.

Российские власти, как отмечало издание, намеревались привить население страны отечественными препаратами. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов называет решение все-таки использовать китайский аналог «спорным».

«Если есть выбор между „Спутником“ и вакциной CanSino, то однозначно надо делать „Спутник“. Вообще не очень понимаю смысл регистрации вакцины от CanSino, этот вариант можно было бы рассматривать, если не было бы своих вакцин, а при наличии трех принципиально разных препаратов собственного производства и реально очень серьезных объемах производства того же „Спутника“ использовать китайский аналог, да еще и менее эффективный, ну прям совсем спорно», — сказал эксперт.

По словам Беспалова, вакцина CanSino Biologics создана по тому же принципу, что и «Спутник V», AstraZeneca и препарат Johnson & Johnson. Однако эффективность российской разработки выше за счет использования 26-го серотипа аденовируса в первом компоненте и 5-го серотипа во втором компоненте, считает специалист.

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