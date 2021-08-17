Байден выделил 500 млн долларов для помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана. Об этом говорится меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Как отмечается в документе, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Эти средства будут предоставлены в связи с ситуацией в Афганистане, в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США, уточняется в меморандуме.

Ранее Байден выступил с заявлением в связи с захватом Афганистана талибами. Американский президент отметил, что все еще считает верным решение о выводе войск, при этом он добавил, что ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.

15 августа боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибану», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.