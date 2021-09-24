Бельгийский художник и режиссер Ян Фабр предстанет перед судом из‑за обвинений в сексуальном насилии и домогательствах. Заседания состоятся 25 марта и 1 апреля 2022 года, сообщил телеканал France 24.

Слушания пройдут в городе Антверпен, где родился артист. Против 62-летнего Фабра выступают 12 человек, работавших на него. Если суд признает постановщика виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В 2018 году на Фабра пожаловались в открытом письме 20 танцовщиков, сотрудничавших с его театральной компанией. Они заявили, что в течение многих лет страдали от унижений и харрасмента. Артисты описали токсичную рабочую среду, в которую их поместил режиссер.

В частности, они утверждали, что Фабр выделял им больше времени на сцене, если они соглашались на секс, а также организовывал для некоторых танцовщиков «полусекретные» фотосессии, во время которых настаивал на употреблении наркотиков.

Фабр ответил на обвинения, заявив, что у него «никогда не было намерения запугивать или причинять людям психологическую или сексуальную боль». Тем не менее, против художника началось расследование, которое длилось три года.

Адвокат режиссера Элин Трицманс заверила, что «изображение, созданное в медиа, не соответствует реальности». Но в июне 2021 года прокуроры передали дело Фабра в суд.

Следом за этим, как отмечает СМИ, арт-сообщество стало сторониться звезды: шоу труппы Фабра, которое должно было состояться в конце года в Бельгии, отменили, а музей Антверпена убрал из зала одну из его скульптур.

Ян Фабр — один из самых известных современных европейских художников, работающих сразу во многих жанрах. На фестивале «Территория» в Москве в октябре можно будет посмотреть его перформанс «Изменчивая сила любви».

Ранее «Афиша Daily» писала в деталях о многогранном творчестве Фабра, его ключевых образах и скандальных художественных проектах, среди которых — 24-часовой спектакль «Гора Олимп» и инсталляция «Небеса восхищения» в Зеркальном зале Бельгийского королевского дворца.

Также мы публиковали отрывки из дневников Яна Фабра. «Актеры должны захотеть открыть себя. Выставить себя напоказ, но не бесстыдно. Они должны снять свою психологическую броню», — писал в них художник.