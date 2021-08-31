В Москве пройдет фестиваль-школа современного искусства «Территория»

В Москве с 1 по 17 октября пройдет XVI Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале можно будет увидеть российские премьеры спектаклей «Изменчивая сила любви» Яна Фабра, «Триптих» театральной компании Peeping Tom, «Жизнь есть сон» Натальи Менендес, «Sveiki sulaukę» Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте.

Кроме того, «Территория» представит постановки «Торжество» Андрея Стадникова, «Shoot/Get Treasure/Repeat» Алексея Мартынова, «Комитет грустящего божества» Дмитрия Волкострелова, «Юдифь» Бориса Павловича и «Остров» компании «Диалог Данс».

В программу также вошли два выставочных проекта в ММОМА — перформативный фотопроект «Мнемозина» французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальная инсталляция «Час места» от петербургского «Театр Post».

Вдобавок с 2 по 10 октября в рамках «Территории» состоится марафон перформансов «Rollo/Партитура движения», а сразу после фестиваля откроется выставка «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященная русскому музыкальному театру XVIII века.

С полным перечнем событий можно ознакомиться на сайте «Территории». Там же появится информация о международном фестивале современного искусства для детей «Территория.Kids» — он пройдет впервые в конце октября.