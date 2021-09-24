На Таймс-сквер появился билборд с Полиной Гагариной. Spotify продолжает поддерживать женщин в музыке

Гагарина поделилась снимком билборда в своем инстаграме. В описании она поблагодарила Рустама Киреева, руководителя отдела по работе с лейблами и артистами Spotify в России, и свою команду.

Полина Гагарина стала пятой российской певицей, которую Spotify разместил на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ранее там появлялись Монеточка, Зиверт, Anikv и Нина Кравиц.

Баннер появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии. Ранее Киреев рассказал «Афише Daily», что программа объединит под одним брендом всех исполнительниц и предоставит им ресурсы для творчества.

Spotify запустил кампанию Equal в этом году к 8 Марта. В рамках нее на платформе появился специальный раздел, в котором собрана музыка, созданная женщинами-креаторами со всего мира. В этом месяце его лицом стала Полина Гагарина.