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К 8 марта Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в индустрии музыки

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

В честь 8 марта Spotify запустил кампанию EQUAL, цель которой — обеспечить равноправную среду для женщин в музыкальной индустрии. В рамках программы стриминговый сервис вместе с журналом «Параллель» проведет серию кэмпов в 50 странах. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музыкальной платформы.

В Spotify появится раздел EQUAL, в котором будет собрана музыка, созданная женщинами-креаторами со всего мира. Полный запуск программы состоится 2 апреля, в этот день пользователям станет доступен локальный плейлист «EQUAL RUSSIA».

Также 8 марта начнется прием заявок на музыкальный кэмп «Параллельные резиденции» — он пройдет в Москве и Петербурге со 2 по 6 апреля. Принять участие в мероприятии сможет любая девушка, мечтающая построить карьеру в музыке.

Всего организаторы наберут 12 участниц, которые в течение пяти дней будут писать треки под руководством менторов и экспертов. Девушкам предоставят музыкальные инструменты и возможность пообщаться с профессионалами. Итогом проекта станет сборник песен, который можно будет послушать в Spotify.

Резиденции будут объединены темой эссе «Нарушая молчание» Полины Оливерос. Она писала о том, как сделать так, чтобы музыкальная индустрия признавала работы женщин.

Кроме того, во время кэмпа пройдет исследование изменения звукового ландшафта города за время пандемии. Участницам предложат поработать со звуками города.

Чтобы принять участие в кэмпе, нужно заполнить анкету по ссылке.

В Международный женский день Spotify назвал самых прослушиваемых исполнительниц среди пользователей Spotify в России в 2021 году:

Самые прослушиваемые русскоязычные исполнительницы:


Самые прослушиваемые зарубежные исполнительницы:


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