Леонардо Ди Каприо инвестировал в компании Aleph Farms и Mosa Meat, производящие искусственное мясо

Американский актер Леонардо Ди Каприо инвестировал в две компании, занимающиеся производством искусственного мяса. Ими стали Aleph Farms и Mosa Meat. Об этом сообщил vc.ru.

Aleph Farms — это израильский стартап, который в 2019 году первым в мире вырастил искусственное мясо в космосе. Специалисты компании также научились печатать на 3D-принтере стейк рибай в прошлом году.

Mosa Meat — нидерландский производитель, который выпускает мясо, выращенное из клеток в лаборатории. В 2013 году эта компания создала первый в мире бургер, в основе которого было такое мясо.

Ди Каприо станет не только инвестором, но и консультантом обоих предприятий. Сколько денег артист вложит в развитие брендов искусственного мяса, не разглашается.

В 2017 году, звезда «Титаника» и «Выжившего» уже финансировала производство растительного мяса. Тогда актер поддержал компанию Beyond Meat — ее продукцию уже можно найти в «Перекрестке» и некоторых «Макдоналдсах».

Об альтернативном мясе «Афиша Daily» рассказывала ранее. Также мы разговаривали о нем с философом Куртом Ван Менсвуртом, спродюсировавшим книгу «Поваренная книга для искусственно выращенного мяса».