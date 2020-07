«Перекресток» начал продавать растительное мясо Beyond Meat

Сеть супермаркетов «Перекресток» начала продавать растительное мясо производства Beyond Meat, сообщает пресс-служба группы компаний X5 Retail Group.

Растительное мясо появится в продаже в 211 супермаркетах сети в Москве, Подмосковье и городах Центрального федерального округа. Приобрести можно будет фарш Beyond Beef и котлеты для бургеров Beyond Burger, а осенью в ассортименте появятся сосиски Beyond Sausage. Продукция Beyond Meat будет продаваться в течение полугода, после чего руководство сети решит, оставить ее на полках супермаркетов или нет.

В России попробовать растительное мясо уже можно в ресторанах холдинга White Rabbit, T.G.I. Friday’s, в кафе «Теремок», пиццериях Pizza Hut и некоторых других заведениях. Также с прошлого ноября купить продукцию Beyond Meat можно в сети магазинов «Азбука вкуса».

«Теремок» предлагает блин с котлетой Beyond Meat в горчичном соусе или ее же с гарниром, стоимость обоих блюд — 399 рублей. У T.G.I. Friday’s есть два бургера за 499 и 599 рублей. При этом представители «Теремка» утверждают, что не ожидали такого спроса, — каждый день блюда с Beyond Meat (они дороже приготовленных из обычного мяса) заказывают от 5 до 15 раз в каждом из десяти заведений, где они представлены в меню. T.G.I. Friday’s сообщает, что на такие бургеры приходится до 5% продаж.

