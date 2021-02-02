«Макдоналдс» начал продавать бургеры с веганской котлетой

«Макдоналдс» запустил в Дании и Швеции тестовые продажи бургеров с котлетой из растительного мяса. Об этом сообщает Bloomberg.

Рецепт McPlant разработан совместно с Beyond Meat — крупнейшим в мире производителем мяса на растительной основе. Котлета в бургере сделана из белка на основе гороха, вторичным ингредиентом в ее составе является рисовый белок. В сам бургер также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп.

Bloomberg отмечает, что веганская котлета готовится на том же гриле, что и котлеты из говядины, а это может стать проблемой для тех, кто не ест мяса.

По результатам эксперимента в Швеции и Дании бургеры McPlant могут появиться и на других рынках. Пока компания планирует производить только заменитель говядины, но в будущем сеть может внедрить и альтернативу курице.

В Швеции эксперимент планируют завершить до 15 марта, а в Дании — до 12 апреля.