Еще больше роскошных луков Леди Гаги: новые кадры из «Дома Gucci»

Леди Гага в роли жены Маурицио Гуччи продолжает примерять самые изысканные наряды. На новых снимках можно посмотреть на певицу в свадебном платье с кружевом и в красном коктейльном платье.

В сети появились новые кадры из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта. Российская премьера картины состоится уже 25 ноября 2021 года.

Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Супруга Реджани сыграет Адам Драйвер. Также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

Пока «Дом Gucci» не вышел на большие экраны, предлагаем пересмотреть трейлер картины. Судя по ролику, в руках героини Леди Гаги немало власти и роскоши, а еще она ловко манипулирует супругом и явно знает себе цену. Не зря в видео ее называют темпераментной дивой.