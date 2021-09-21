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Еще больше роскошных луков Леди Гаги: новые кадры из «Дома Gucci»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:38

В сети появились новые кадры из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта. Российская премьера картины состоится уже 25 ноября 2021 года.

Леди Гага в роли жены Маурицио Гуччи продолжает примерять самые изысканные наряды. На новых снимках можно посмотреть на певицу в свадебном платье с кружевом и в красном коктейльном платье.

Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Супруга Реджани сыграет Адам Драйвер. Также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

Пока «Дом Gucci» не вышел на большие экраны, предлагаем пересмотреть трейлер картины. Судя по ролику, в руках героини Леди Гаги немало власти и роскоши, а еще она ловко манипулирует супругом и явно знает себе цену. Не зря в видео ее называют темпераментной дивой.

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