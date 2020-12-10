В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову

В Москве открыли мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Об этом пишет РИА Новости.

Доску спустя год после смерти Лужкова установили на доме № 48 на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Лужков. В открытии памятника приняли участие вдова бывшего мэра Елена Батурина, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

К мемориальной доске возложили цветы друзья, коллеги и родственники чиновника. Авторами памятника стали художник Игорь Бурганов и архитектор Игорь Воскресенский.

«Это были одни из самых тяжелых лет для нас, для москвичей, — сказал Шапошников о периоде, когда Лужков возглавил Москву, — Это в прошлом благодаря работе Юрия Михайловича Лужкова. Яркий политик, общественный деятель и крепкий хозяйственник. Благодаря всем его качествам Москва развивалась».

Лужков возглавлял Москву 18 лет. Он скончался 10 декабря 2019 года. Ему было 83 года. В феврале президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении его памяти — тогда он распорядился, чтобы имя бывшего мэра присвоили Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ).