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В Госдуме предложили назвать одну из улиц или площадей Москвы именем Лужкова

Семён Гудошников
Сегодня в 16:09

Группа из более чем 30 депутатов Госдумы попросила Сергея Собянина присвоить одной из улиц или площадей Москвы имя Юрия Лужкова. Обращение к мэру выложил у себя в телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Под документом оставили подпись главы трех думских фракций («Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия»), 4 вице-спикера, несколько депутатов Мосгордумы и председателей комитетов Госдумы.

«При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в „лихие 90-е“, и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города. Тем более — в сентябре Юрию Михайловичу исполнилось бы 85 лет. Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком‑то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района», — заявил Хинштейн.

Лужков возглавлял Москву 18 лет — с 1992 по 2010 год. Экс-градоначальник скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. В феврале 2020-го Владимир Путин подписал указ об увековечении его памяти — имя Лужкова присвоили Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ), а на доме, где жил бывший мэр, установили мемориальную доску.

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