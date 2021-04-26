В Госдуме предложили назвать одну из улиц или площадей Москвы именем Лужкова

Группа из более чем 30 депутатов Госдумы попросила Сергея Собянина присвоить одной из улиц или площадей Москвы имя Юрия Лужкова. Обращение к мэру выложил у себя в телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Под документом оставили подпись главы трех думских фракций («Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия»), 4 вице-спикера, несколько депутатов Мосгордумы и председателей комитетов Госдумы.

«При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в „лихие 90-е“, и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города. Тем более — в сентябре Юрию Михайловичу исполнилось бы 85 лет. Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком‑то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района», — заявил Хинштейн.

Лужков возглавлял Москву 18 лет — с 1992 по 2010 год. Экс-градоначальник скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. В феврале 2020-го Владимир Путин подписал указ об увековечении его памяти — имя Лужкова присвоили Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ), а на доме, где жил бывший мэр, установили мемориальную доску.