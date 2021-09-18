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Павел Дуров ограничил работу Telegram-ботов, связанных с предвыборной агитацией

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:13

Telegram с 18 сентября ограничил функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, на время выборов в России. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, предвыборная кампания подошла к концу, и начались так называемые «дни тишины». Этот механизм закреплен в законах многих стран и предусматривает отсутствие агитации в ходе выборов, отметил предприниматель.

«Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — написал Дуров.

При этом, по мнению основателя Telegram, удаление приложения «Навальный» из магазинов Google Play и AppStore создает «опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире».

Он рассказал, что в 2021 году компании уже обращались к руководству Telegram с требованием удалить «публично доступную информацию в соответствии с законами отдельных стран под угрозой исключения Telegram из каталогов приложений Google Play и App Store». «Теперь, судя по блокировке ими приложения „Умного Голосования“, эта практика распространилась и на Россию», — говорит Дуров.

Изменение политики этих корпораций неизбежно скажется на Telegram, поскольку они, являясь создателями двух главных мобильных операционных систем, находятся на вершине «пищевой цепи» распространения информации и могут диктовать правила игры разработчикам вроде Telegram, уверен Дуров.

«Независимо от развития событий, Telegram будет оставаться самой свободной из онлайн-платформ — в рамках теоретически возможного», — заключил бизнесмен.

Роскомнадзор потребовал, чтобы приложение «Навальный» удалили из App Store и Google Play, 20 августа. По данным ведомства, требование объясняется необходимостью ограничить доступ к информационным ресурсам, способствующим деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*. 17 сентября Apple и Google удалили приложение из своих магазинов.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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