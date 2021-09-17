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Таиланд отложил открытие Бангкока для вакцинированных туристов до 15 октября

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

Власти Таиланда отложили дату открытия Бангкока для туристов, прошедших вакцинацию. В город должны были пустить путешественников уже 1 октября, теперь же столица останется недоступна для приезжих до 15 октября. Об этом сообщила газета Khaosod.

Въезд иностранцев решили перенести из‑за низких темпов вакцинации местного населения. По словам министра туризма и спорта страны Пирата Ратчакитпракарна, власти готовы открыть столицу, только если 70% горожан будут привиты от COVID-19.

В данный момент доля привитых в Бангкоке, по словам Ратчакитпракарна, составляет 37%. Получится ли за ближайший месяц значительно улучшить ситуацию, неизвестно — о прогнозе по вакцинации министр ничего не сказал.

Ранее планировалось разрешить вакцинированным иностранцам приезжать в Бангкок, Патайю, Хуахин, Чанг и Чиангмай с 1 октября. В Таиланде принимают сертификаты о вакцинации «Спутником V».

С конца лета путешественники, привитые российской вакциной, могут посещать острова Пхукет и Самуй. Они освобождены там от прохождения карантина наряду с теми, кто вакцинировался препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

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