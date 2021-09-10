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В октябре Таиланд разрешит вакцинированным туристам приезжать в Бангкок и Паттайю

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

С 1 октября власти Таиланда намерены разрешить вакцинированным от COVID-19 иностранцам приезжать на отдых в некоторые, ранее закрытые регионы страны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя туристического управления государства Константина Кинеля.

Путешественникам разрешат въезд в Бангкок, Паттайю, Хуахин, Чанг и Чиангмай. Кроме того, в данный момент для вакцинированных отдыхающих уже открыты Пхукет и три острова провинции Сурраттхани — Самуй, Пхан, Нга и Тао.

Для посещения этих частей Таиланда туристам нужно будет получить сертификат о въезде и оформить медицинскую страховку, включающую лечение от коронавируса на сумму от 100 тыс. долларов.

При пересечении границы у путешественников запросят сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям и подросткам до 18 лет потребуется только тест. Также в Таиланде иностранцам придется еще дважды или трижды сдавать тесты.

«Система туризма построена на четком соблюдении стандартов, разработанных правительством. По стандарту SHA аккредитованы более 16 тыс. компаний — это отели и конгресс-залы, рестораны и кафе, развлекательные парки, зоопарки и музеи, транспортные компании, турагентства, торговые центры, расположенные в наиболее популярных у туристов провинциях», — сказал Кинель.

Он добавил, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации власти Таиланда страны будут открывать новые места для туристов. Когда это случится, Кинель сказать затруднился.

Ранее Таиланд разрешил приезжать на острова Пхукет и Самуй путешественникам, которые сделали прививки препаратом «Спутник V». Их освободили от прохождения карантина.

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