Таиланд разрешит приезжать привитым «Спутником V» туристам

Таиланд разрешил привитым «Спутником V» иностранцам въезд в отдельные регионы страны. Дату вступления в силу решения таиландские профильные ведомства назовут позже. Сообщение появилось на сайте посольства России в Таиланде.

В ходе заседания местный Национальный комитет по борьбе с COVID-19 поддержал включение «Спутника V» в перечень одобренных для въезда препаратов. Привитые отечественной вакциной путешественники смогут въезжать по программе «песочниц» — упрощенного въезда вакцинированных людей без обязательного карантина. Первая «песочница» открылась в Пхукете 1 июля.

Bangkok Post сообщает, что отдыхающие должны будут подать заявку на получение свидетельства о въезде для каждого маршрута перед прилетом в Таиланд. МИД откроет регистрацию на этой неделе.

Ранее в Таиланд пускали привитых только теми вакцинами, которые одобрил ВОЗ — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.