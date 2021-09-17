Трек посвящен расставанию и чувствам, которые переживают люди в такой период. «Мы разбиты, нас не собрать», — поют исполнители.

Гречка и Семен Кокорин (более известный как Даймонд) выпустили фит «Это не любовь». Послушать сингл можно на всех цифровых площадках.

«На прошлой неделе у меня было два расставания: одно — с менеджером, другое — с моей первой любовью. Но я очень люблю вас! Лето было тяжелым, безконцертным, проще говоря, непонятным. Все, что я чувствую, уже написано и ждет своего выхода. Например, песня „Ищу“ уже звучит в ваших ушах, а совсем скоро заиграет „Не любовь“», — написала Гречка в своем инстаграме.

За сведение трека отвечал звукорежиссер Подлесный Павел, который работал с Хаски, Zavet, Feduk, Boulevard Depo, OG Buda и другими популярными артистами.

Сингл «Ищу» вышел 13 августа. За неделю до этого Гречка поделилась клипом на трек «Это убило меня» из последнего альбома певицы «Не за что», который вышел в марте.

Всего за плечами 21-летней Анастасии Ивановой (настоящее имя Гречки) пять альбомов и пара EP. В 2018 году Гречка дала интервью «Афише Daily» об уходе в тень, своей миссии, словах Земфиры и пластинке «Мы будто персонажи».