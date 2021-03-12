Гречка выпустила новый альбом «Не за что»

Российская певица Гречка поделилась новым альбомом «Не за что». За гитару на нем отвечает Дмитрий Гущин из петербургской группы Pravda, за барабаны — Алишер Умаров, сведением занимался Astronaft.
Пластинку объемом 10 треков можно послушать на большинстве музыкальных сервисов.
Презентацию нового альбома Гречка устроит в Москве и Петербурге. Московский концерт пройдет 17 апреля в клубе «Город», петербургский — 28 апреля в Mod.
За плечами 21-летней Анастасии Ивановой (настоящее имя Гречки) семь альбомов и пара EP. Предыдущую пластинку — мини-альбом «Хватит» — певица выпустила в октябре прошлого года.