Гречка выпустила новый альбом «Не за что»

Пластинку объемом 10 треков можно послушать на большинстве музыкальных сервисов.

Российская певица Гречка поделилась новым альбомом «Не за что». За гитару на нем отвечает Дмитрий Гущин из петербургской группы Pravda, за барабаны — Алишер Умаров , сведением занимался Astronaft.

Презентацию нового альбома Гречка устроит в Москве и Петербурге. Московский концерт пройдет 17 апреля в клубе «Город», петербургский — 28 апреля в Mod.

За плечами 21-летней Анастасии Ивановой (настоящее имя Гречки) семь альбомов и пара EP. Предыдущую пластинку — мини-альбом «Хватит» — певица выпустила в октябре прошлого года.