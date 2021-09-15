Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на семь с половиной лет колонии по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания прокурор заявил, что Ефремов больше не способен приносить пользу обществу из‑за ухудшения состояния его здоровья, передает РИА «Новости».

В прошлом сентябре суд первой инстанции приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

В кассационной жалобе защита актера настаивала, что при вынесении приговора суд не учел смягчающие обстоятельства — в частности, его участие в благотворительной деятельности, а также выплату 4,6 млн рублей в качестве компенсации близким погибшего в ДТП.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня 2020 года. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c грузовиком. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб. Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков.