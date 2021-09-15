Variety: «Дюна» получит продолжение, даже если провалится в прокате

Дени Вильневу дадут «зеленый свет» на производство сиквела «Дюны», даже если кассовые сборы окажутся скромными. Источники Vatiety объяснили, почему режиссер изменил свое отношение к одновременной премьере в кинотеатрах и стримингах.

Собеседники, знакомые с делами внутри студии Warner Bros., рассказали, что «Дюна» точно не выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат, а затем на HBO Max. Экранизация романа появится одновременно везде — и это может повлиять на сборы.

По их словам, в договоре режиссера с HBO Max прописаны гарантии на продолжение «Дюны» при просевших сборах.

Вильнев неоднократно говорил, что в его планах есть вторая часть «Дюны. Сейчас он сосредоточен на написании сценария сиквела, хотя руководство студии пока что не одобрило его производство. Постановщик считает, что ответ насчет продолжения он узнает в декабре.

Режиссер все равно призвал зрителей смотреть картину в кинотеатрах. По его словам, предстоящий фильм задумывался как дань уважения большому экрану. Это подтверждают и критики.

В российский прокат «Дюна» выйдет 16 сентября.