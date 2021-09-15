перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые решили воскресить мамонтов и заселить ими Сибирь. Все для борьбы с глобальным потеплением 11:11
У комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел — «Тройняшки» 11:08
Данные абонентов оператора «Вымпелком» утекли в сеть 10:26
КНДР провела испытания двух баллистических ракет 10:07
Variety: «Дюна» получит продолжение, даже если провалится в прокате 9:14
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» с Маргарет Куэлли в главной роли 2:49
Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме, чтобы отметить помолвку. Ее поклонники обеспокоены 2:05
В сети появились кадры из «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером 1:09
ЕСПЧ присудил россиянке почти 13 тыс. евро по делу о порномести Вчера в 23:56
Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом триллере «Корова» Вчера в 22:54
Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Вчера в 22:54
Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня
Вчера в 21:54 дайджест
Финляндия возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 октября Вчера в 21:51
Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу «Queer Eye» Вчера в 21:45
На Фарерских островах охотники убили почти 1500 дельфинов Вчера в 21:07
Apple/Youtube
Apple показала новый iPhone 13. Модель получит суперпрочное стекло и уменьшенную «челку» Вчера в 20:48
В конце сентября Apple запустит приложение для тренировок Fitness+ в России Вчера в 20:41
Apple представила обновленную версию самого бюджетного iPad. Модель Mini получит стереодинамики Вчера в 20:14
Верховный суд оправдал женщину, ударившую ножом душившего ее партнера. Ранее ее осудили на два года Вчера в 19:34
Медиапортал Ömankö выпустил коллекцию одежды к ярмарке Cosmoscow Вчера в 18:45
Отключить рекламу

Variety: «Дюна» получит продолжение, даже если провалится в прокате

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:14

Дени Вильневу дадут «зеленый свет» на производство сиквела «Дюны», даже если кассовые сборы окажутся скромными. Источники Vatiety объяснили, почему режиссер изменил свое отношение к одновременной премьере в кинотеатрах и стримингах.

Собеседники, знакомые с делами внутри студии Warner Bros., рассказали, что «Дюна» точно не выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат, а затем на HBO Max. Экранизация романа появится одновременно везде — и это может повлиять на сборы.

По их словам, в договоре режиссера с HBO Max прописаны гарантии на продолжение «Дюны» при просевших сборах.

Вильнев неоднократно говорил, что в его планах есть вторая часть «Дюны. Сейчас он сосредоточен на написании сценария сиквела, хотя руководство студии пока что не одобрило его производство. Постановщик считает, что ответ насчет продолжения он узнает в декабре.

Режиссер все равно призвал зрителей смотреть картину в кинотеатрах. По его словам, предстоящий фильм задумывался как дань уважения большому экрану. Это подтверждают и критики.

В российский прокат «Дюна» выйдет 16 сентября.

Подробности по теме
«Дюна» Дени Вильнева — главная премьера года, которую почти необязательно смотреть
«Дюна» Дени Вильнева — главная премьера года, которую почти необязательно смотреть
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить