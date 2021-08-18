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Дени Вильнев уже пишет сценарий ко второй части «Дюны». Он надеется, что фильму дадут «зеленый свет»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:30

Режиссер Дени Вильнев рассказал в интервью журналу Total Film, что уже работает на сценарием продолжения «Дюны», хотя экранизация романа даже не вышла в прокат. Однако он уверен, что продюсеры дадут сиквелу «зеленый свет».

Первый фильм «Дюны» покажет только первую половину книги Фрэнка Герберта, но Вильнев считает, что получившийся фильм — это полноценная история. «Нет никакой „Дюны-1“ и „Дюны-2“. Есть „Дюна: Часть первая“ и „Дюна: Часть вторая“», — сказал режиссер.

Несмотря на популярное мнение, что перенести на экран оригинальное произведение невозможно, постановщику удалось убедить в обратном студии Warner Bros. и Legendary — продюсеры «на 100% поддерживают проект».

Они считают, что вторая часть «Дюны» не состоится только в том случае, если первая выступит в прокате ну очень плохо. Им тоже нравится фильм. Они им гордятся и хотят сделать сиквел. Тем более, что половина этой истории уже готова. Так что, знаете ли, я в этом отношении большой оптимист.
Дени Вильнев
Режиссер «Дюны»

В эпоху пандемии коронавируса кассовые сборы перестали быть индикатором успешности фильма. Премьера «Дюны» в США состоится одновременно в кинотеатрах и стриминге HBO Max — это не нравится Вильневу, он даже выражал протест через открытое письмо. Однако сейчас режиссер относится к такому решению с пониманием.

«Скажу честно, смотреть „Дюну“ на телевизоре — это почти как кататься на скоростном катере по своей ванне. Мне кажется, это просто смешно», — призывал Вильнев посмотреть картину в кинотеатрах. По его словам, предстоящий фильм задумывался как дань уважения большому экрану.

Вильнев поделился, что в работе над фильмами по «Дюне» он испытал новые эмоции, которые не приносил ни один другой его проект. Во время написания сценария второй части режиссеру казалось, будто ему снова восемь лет.

Это вообще первый раз, когда я смотрю собственный фильм и чувствую глубокую благодарность и сильнейшую радость. Такую, что говорю: «Спасибо тебе, жизнь, за то, что позволила перенести все это на экран».

Уж не знаю, как к фильму отнесутся другие. Но я? Четырнадцатилетний Дени Вильнев? Я очень благодарен за это.
Дени Вильнев
Режиссер «Дюны»

Ранее Дени Вильнев рассказал с итальянским журналом, что в сиквеле «Дюны» героиня Зендеи станет «основным героем». Поклонникам не понравилась решение постановщика, ведь ее персонаж — Чани — играет в истории второстепенную роль. Появилось предположение, что журналисты неточно перевели слова режиссера, а Зендея получит просто более значимую роль наравне с Полом Атрейдесом.

Российская премьера «Дюны» состоится 16 сентября, на месяц раньше запланированной даты. В американский прокат фильм выйдет 22 октября.

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