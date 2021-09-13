С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В этот же день возобновятся полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Визовый центр Испании начал выдавать визы россиянам в мае. Однако заявители на «шенген» не могли въехать в страну до смягчения эпидемиологических ограничений.

Ранее стало известно, что 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Беларусью в полном объеме. Сняты будут все ограничения как на чартерные, так и на регулярные рейсы.

На данный момент из России можно улететь чуть более чем в 30 стран. В том числе в Великобританию, Бразилию, Египет, Грецию, Турцию, Мексику, Сербию и Хорватию.