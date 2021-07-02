Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию из‑за нового закона

Подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило партнерам о приостановке отгрузок шампанских вин в Россию на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

В нем указано, что поставки шампанского в страну невозможны из‑за поправок о регулировании алкогольной продукции, принятых Госдумой и Советом Федерации. Закон разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

Согласно новым правилам, Moet Hennessy должен переименовать производимое шампанское в «игристое вино». Кроме того, производитель обязан изменить категорию и маркировку напитка.

Входящие в Moet Hennessy производители, отмечается в письме, «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

Moet Hennessy входит в холдинг LVMH, принадлежащий французскому бизнесмену Бернару Арно. Компания производит такие напитки, как Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot.